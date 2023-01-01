يورو إلى روبية موريشية

تحويل EUR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٧٬٧١٧٫٦٠ mur

1.00000 EUR = 47.71760 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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EUR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Mauritian Rupee
1 EUR47.71760 MUR
5 EUR238.58800 MUR
10 EUR477.17600 MUR
20 EUR954.35200 MUR
50 EUR2385.88000 MUR
100 EUR4771.76000 MUR
250 EUR11929.40000 MUR
500 EUR23858.80000 MUR
1000 EUR47717.60000 MUR
2000 EUR95435.20000 MUR
5000 EUR238588.00000 MUR
10000 EUR477176.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / اليورو
1 MUR0.02096 EUR
5 MUR0.10478 EUR
10 MUR0.20957 EUR
20 MUR0.41913 EUR
50 MUR1.04783 EUR
100 MUR2.09566 EUR
250 MUR5.23915 EUR
500 MUR10.47830 EUR
1000 MUR20.95660 EUR
2000 MUR41.91320 EUR
5000 MUR104.78300 EUR
10000 MUR209.56600 EUR