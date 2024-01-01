5 روبية موريشية إلى يورو

تحويل MUR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
0.10 eur

1.00000 MUR = 0.01991 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / اليورو
1 MUR0.01991 EUR
5 MUR0.09953 EUR
10 MUR0.19906 EUR
20 MUR0.39812 EUR
50 MUR0.99530 EUR
100 MUR1.99061 EUR
250 MUR4.97652 EUR
500 MUR9.95305 EUR
1000 MUR19.90610 EUR
2000 MUR39.81220 EUR
5000 MUR99.53050 EUR
10000 MUR199.06100 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mauritian Rupee
1 EUR50.23590 MUR
5 EUR251.17950 MUR
10 EUR502.35900 MUR
20 EUR1004.71800 MUR
50 EUR2511.79500 MUR
100 EUR5023.59000 MUR
250 EUR12558.97500 MUR
500 EUR25117.95000 MUR
1000 EUR50235.90000 MUR
2000 EUR100471.80000 MUR
5000 EUR251179.50000 MUR
10000 EUR502359.00000 MUR