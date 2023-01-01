روبية إندونيسية إلى روبية موريشية

تحويل IDR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٩٠٤٫٠٧ mur

1.00000 IDR = 0.00290 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:23 UTC
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IDR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066588.66091.439141.661990.963518.3083
1GBP1.1524711.2291102.1781.658551.915381.1104121.0996
1USD0.937650.813603183.13261.34941.558360.903417.1667
1INR0.01127890.009786820.01202910.01623190.01874550.0108670.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mauritian Rupee
1 IDR0.00290 MUR
5 IDR0.01452 MUR
10 IDR0.02904 MUR
20 IDR0.05808 MUR
50 IDR0.14520 MUR
100 IDR0.29041 MUR
250 IDR0.72602 MUR
500 IDR1.45203 MUR
1000 IDR2.90407 MUR
2000 IDR5.80814 MUR
5000 IDR14.52035 MUR
10000 IDR29.04070 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الإندونيسية
1 MUR344.34500 IDR
5 MUR1721.72500 IDR
10 MUR3443.45000 IDR
20 MUR6886.90000 IDR
50 MUR17217.25000 IDR
100 MUR34434.50000 IDR
250 MUR86086.25000 IDR
500 MUR172172.50000 IDR
1000 MUR344345.00000 IDR
2000 MUR688690.00000 IDR
5000 MUR1721725.00000 IDR
10000 MUR3443450.00000 IDR