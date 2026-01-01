100 روبية إندونيسية إلى روبية موريشية

حوّل IDR إلى MUR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Rp1 IDR = 0.002637 MUR
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من IDR إلى MUR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من IDR إلى MUR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من IDR إلى MUR اليوم

IDRMUR
1 IDR0.00 MUR
5 IDR0.01 MUR
10 IDR0.03 MUR
20 IDR0.05 MUR
50 IDR0.13 MUR
100 IDR0.26 MUR
250 IDR0.66 MUR
500 IDR1.32 MUR
1000 IDR2.64 MUR
2000 IDR5.27 MUR
5000 IDR13.19 MUR
10000 IDR26.37 MUR
MURIDR
1 MUR379.18 IDR
5 MUR1,895.91 IDR
10 MUR3,791.82 IDR
20 MUR7,583.64 IDR
50 MUR18,959.10 IDR
100 MUR37,918.20 IDR
250 MUR94,795.50 IDR
500 MUR189,591 IDR
1000 MUR379,182 IDR
2000 MUR758,364 IDR
5000 MUR1,895,910 IDR
10000 MUR3,791,820 IDR

الأسئلة الشائعة