5000 روبية موريشية إلى روبية إندونيسية

تحويل MUR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
1,693,810 idr

1.00000 MUR = 338.76200 IDR

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الإندونيسية
1 MUR338.76200 IDR
5 MUR1693.81000 IDR
10 MUR3387.62000 IDR
20 MUR6775.24000 IDR
50 MUR16938.10000 IDR
100 MUR33876.20000 IDR
250 MUR84690.50000 IDR
500 MUR169381.00000 IDR
1000 MUR338762.00000 IDR
2000 MUR677524.00000 IDR
5000 MUR1693810.00000 IDR
10000 MUR3387620.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mauritian Rupee
1 IDR0.00295 MUR
5 IDR0.01476 MUR
10 IDR0.02952 MUR
20 IDR0.05904 MUR
50 IDR0.14760 MUR
100 IDR0.29519 MUR
250 IDR0.73798 MUR
500 IDR1.47596 MUR
1000 IDR2.95192 MUR
2000 IDR5.90384 MUR
5000 IDR14.75960 MUR
10000 IDR29.51920 MUR