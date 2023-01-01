فورنت مجري إلى روبية موريشية
تحويل HUF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبية موريشية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritian Rupee
|2000 HUF
|245.30400 MUR
|5000 HUF
|613.26000 MUR
|10000 HUF
|1226.52000 MUR
|15000 HUF
|1839.78000 MUR
|20000 HUF
|2453.04000 MUR
|30000 HUF
|3679.56000 MUR
|40000 HUF
|4906.08000 MUR
|50000 HUF
|6132.60000 MUR
|60000 HUF
|7359.12000 MUR
|100000 HUF
|12265.20000 MUR
|150000 HUF
|18397.80000 MUR
|200000 HUF
|24530.40000 MUR