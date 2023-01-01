فورنت مجري إلى روبية موريشية

تحويل HUF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
1226.52 mur

1.00000 HUF = 0.12265 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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HUF إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritian Rupee
2000 HUF245.30400 MUR
5000 HUF613.26000 MUR
10000 HUF1226.52000 MUR
15000 HUF1839.78000 MUR
20000 HUF2453.04000 MUR
30000 HUF3679.56000 MUR
40000 HUF4906.08000 MUR
50000 HUF6132.60000 MUR
60000 HUF7359.12000 MUR
100000 HUF12265.20000 MUR
150000 HUF18397.80000 MUR
200000 HUF24530.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Hungarian Forint
1 MUR8.15312 HUF
5 MUR40.76560 HUF
10 MUR81.53120 HUF
20 MUR163.06240 HUF
50 MUR407.65600 HUF
100 MUR815.31200 HUF
250 MUR2038.28000 HUF
500 MUR4076.56000 HUF
1000 MUR8153.12000 HUF
2000 MUR16306.24000 HUF
5000 MUR40765.60000 HUF
10000 MUR81531.20000 HUF