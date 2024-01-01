ألف روبية موريشية إلى فورنت مجري

تحويل MUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
7,849 huf

1.00000 MUR = 7.84908 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Hungarian Forint
1 MUR7.84908 HUF
5 MUR39.24540 HUF
10 MUR78.49080 HUF
20 MUR156.98160 HUF
50 MUR392.45400 HUF
100 MUR784.90800 HUF
250 MUR1962.27000 HUF
500 MUR3924.54000 HUF
1000 MUR7849.08000 HUF
2000 MUR15698.16000 HUF
5000 MUR39245.40000 HUF
10000 MUR78490.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritian Rupee
2000 HUF254.80800 MUR
5000 HUF637.02000 MUR
10000 HUF1274.04000 MUR
15000 HUF1911.06000 MUR
20000 HUF2548.08000 MUR
30000 HUF3822.12000 MUR
40000 HUF5096.16000 MUR
50000 HUF6370.20000 MUR
60000 HUF7644.24000 MUR
100000 HUF12740.40000 MUR
150000 HUF19110.60000 MUR
200000 HUF25480.80000 MUR