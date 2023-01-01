匈牙利福林兌毛里求斯盧比匯率

以實時匯率將HUF兌換成MUR

10000 huf
1201.72 mur

1.00000 HUF = 0.12017 MUR

12:16 UTC 市場匯率
關注此匯率
在外國消費，絕無隱藏費用

HUF兌MUR走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MUR
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.052487.63391.439681.666380.954618.8873
1GBP1.1572711.21785101.4111.666021.928351.1047321.8566
1USD0.95020.821119183.27051.3681.583410.907117.9469
1INR0.01141110.009860870.012009110.01642840.01901520.01089340.215525

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Mauritian rupees

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MUR你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌MUR的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林毛里裘斯盧比兌換率
2000 HUF240.34400 MUR
5000 HUF600.86000 MUR
10000 HUF1201.72000 MUR
15000 HUF1802.58000 MUR
20000 HUF2403.44000 MUR
30000 HUF3605.16000 MUR
40000 HUF4806.88000 MUR
50000 HUF6008.60000 MUR
60000 HUF7210.32000 MUR
100000 HUF12017.20000 MUR
150000 HUF18025.80000 MUR
200000 HUF24034.40000 MUR
毛里裘斯盧比匈牙利福林兌換率
1 MUR8.32144 HUF
5 MUR41.60720 HUF
10 MUR83.21440 HUF
20 MUR166.42880 HUF
50 MUR416.07200 HUF
100 MUR832.14400 HUF
250 MUR2080.36000 HUF
500 MUR4160.72000 HUF
1000 MUR8321.44000 HUF
2000 MUR16642.88000 HUF
5000 MUR41607.20000 HUF
10000 MUR83214.40000 HUF