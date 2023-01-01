ين ياباني إلى روبية موريشية

تحويل JPY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
3026.20 mur

1.00000 JPY = 0.30262 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:33 UTC
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JPY إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066288.6381.436861.660880.963418.3193
1GBP1.1537411.2301102.2641.657741.916191.1115121.1355
1USD0.93790.812942183.13451.347651.557750.903617.1819
1INR0.01128180.009778640.012028710.01621050.01873780.01086910.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Mauritian Rupee
100 JPY30.26200 MUR
1000 JPY302.62000 MUR
1500 JPY453.93000 MUR
2000 JPY605.24000 MUR
3000 JPY907.86000 MUR
5000 JPY1513.10000 MUR
5400 JPY1634.14800 MUR
10000 JPY3026.20000 MUR
15000 JPY4539.30000 MUR
20000 JPY6052.40000 MUR
25000 JPY7565.50000 MUR
30000 JPY9078.60000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ين ياباني
1 MUR3.30448 JPY
5 MUR16.52240 JPY
10 MUR33.04480 JPY
20 MUR66.08960 JPY
50 MUR165.22400 JPY
100 MUR330.44800 JPY
250 MUR826.12000 JPY
500 MUR1652.24000 JPY
1000 MUR3304.48000 JPY
2000 MUR6608.96000 JPY
5000 MUR16522.40000 JPY
10000 MUR33044.80000 JPY