ألف ين ياباني إلى روبية موريشية

تحويل JPY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jpy
295.62 mur

1.00000 JPY = 0.29562 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 00:17
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JPY إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 MUR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8225380.944651.583281.370950.89337.316351.37285
1GBP1.2157511.148371.924871.666731.085968.894851.66904
1EUR1.05860.870811.676061.451290.945657.745091.4533
1AUD0.63160.5195150.59663710.8658920.5642084.621010.867092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / Mauritian Rupee
100 JPY29.56190 MUR
1000 JPY295.61900 MUR
1500 JPY443.42850 MUR
2000 JPY591.23800 MUR
3000 JPY886.85700 MUR
5000 JPY1478.09500 MUR
5400 JPY1596.34260 MUR
10000 JPY2956.19000 MUR
15000 JPY4434.28500 MUR
20000 JPY5912.38000 MUR
25000 JPY7390.47500 MUR
30000 JPY8868.57000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ين ياباني
1 MUR3.38273 JPY
5 MUR16.91365 JPY
10 MUR33.82730 JPY
20 MUR67.65460 JPY
50 MUR169.13650 JPY
100 MUR338.27300 JPY
250 MUR845.68250 JPY
500 MUR1691.36500 JPY
1000 MUR3382.73000 JPY
2000 MUR6765.46000 JPY
5000 MUR16913.65000 JPY
10000 MUR33827.30000 JPY