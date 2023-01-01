دولار كندي إلى روبية موريشية

تحويل CAD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٣٣٬٢٩١٫٣٠ mur

1.00000 CAD = 33.29130 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:8 UTC
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CAD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.0647588.29441.434751.653850.957818.1983
1GBP1.1576811.2326102.2131.660931.914571.1088221.0671
1USD0.93920.811293182.9251.34751.553280.8995517.0916
1INR0.01132570.009783460.012059110.01624960.01873110.01084780.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Mauritian Rupee
1 CAD33.29130 MUR
5 CAD166.45650 MUR
10 CAD332.91300 MUR
20 CAD665.82600 MUR
50 CAD1664.56500 MUR
100 CAD3329.13000 MUR
250 CAD8322.82500 MUR
500 CAD16645.65000 MUR
1000 CAD33291.30000 MUR
2000 CAD66582.60000 MUR
5000 CAD166456.50000 MUR
10000 CAD332913.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار كندي
1 MUR0.03004 CAD
5 MUR0.15019 CAD
10 MUR0.30038 CAD
20 MUR0.60076 CAD
50 MUR1.50189 CAD
100 MUR3.00379 CAD
250 MUR7.50948 CAD
500 MUR15.01895 CAD
1000 MUR30.03790 CAD
2000 MUR60.07580 CAD
5000 MUR150.18950 CAD
10000 MUR300.37900 CAD