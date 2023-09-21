جنيه إسترليني إلى روبية موريشية

تحويل GBP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٥٥٬٢٣٣٫٩٠ mur

1.00000 GBP = 55.23390 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:52 UTC
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GBP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433431.654890.9572518.2084
1GBP1.1582111.23125102.1011.660161.916641.108721.0884
1USD0.940650.812183182.9251.348351.556660.9004517.1276
1INR0.01134330.009794180.012059110.01625990.01877190.01085860.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritian Rupee
1 GBP55.23390 MUR
5 GBP276.16950 MUR
10 GBP552.33900 MUR
20 GBP1104.67800 MUR
50 GBP2761.69500 MUR
100 GBP5523.39000 MUR
250 GBP13808.47500 MUR
500 GBP27616.95000 MUR
1000 GBP55233.90000 MUR
2000 GBP110467.80000 MUR
5000 GBP276169.50000 MUR
10000 GBP552339.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه استرليني
1 MUR0.01810 GBP
5 MUR0.09052 GBP
10 MUR0.18105 GBP
20 MUR0.36210 GBP
50 MUR0.90524 GBP
100 MUR1.81048 GBP
250 MUR4.52620 GBP
500 MUR9.05240 GBP
1000 MUR18.10480 GBP
2000 MUR36.20960 GBP
5000 MUR90.52400 GBP
10000 MUR181.04800 GBP