شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية موريشية

تحويل ILS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١١٬٧٠١٫٧٠ mur

1.00000 ILS = 11.70170 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritian Rupee
1 ILS11.70170 MUR
5 ILS58.50850 MUR
10 ILS117.01700 MUR
20 ILS234.03400 MUR
50 ILS585.08500 MUR
100 ILS1170.17000 MUR
250 ILS2925.42500 MUR
500 ILS5850.85000 MUR
1000 ILS11701.70000 MUR
2000 ILS23403.40000 MUR
5000 ILS58508.50000 MUR
10000 ILS117017.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Israeli New Sheqel
1 MUR0.08546 ILS
5 MUR0.42729 ILS
10 MUR0.85458 ILS
20 MUR1.70916 ILS
50 MUR4.27290 ILS
100 MUR8.54580 ILS
250 MUR21.36450 ILS
500 MUR42.72900 ILS
1000 MUR85.45800 ILS
2000 MUR170.91600 ILS
5000 MUR427.29000 ILS
10000 MUR854.58000 ILS