Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → MUR çevirin

1.000 ils
12.602,90 mur

1.00000 ILS = 12.60290 MUR

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mauritius Rupisi
1 ILS12.60290 MUR
5 ILS63.01450 MUR
10 ILS126.02900 MUR
20 ILS252.05800 MUR
50 ILS630.14500 MUR
100 ILS1260.29000 MUR
250 ILS3150.72500 MUR
500 ILS6301.45000 MUR
1000 ILS12602.90000 MUR
2000 ILS25205.80000 MUR
5000 ILS63014.50000 MUR
10000 ILS126029.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MUR0.07935 ILS
5 MUR0.39673 ILS
10 MUR0.79347 ILS
20 MUR1.58693 ILS
50 MUR3.96733 ILS
100 MUR7.93466 ILS
250 MUR19.83665 ILS
500 MUR39.67330 ILS
1000 MUR79.34660 ILS
2000 MUR158.69320 ILS
5000 MUR396.73300 ILS
10000 MUR793.46600 ILS