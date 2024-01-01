20 Mauritius rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MUR → ILS çevirin

20 mur
1,61 ils

1,000 MUR = 0,08026 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MUR0,08026 ILS
5 MUR0,40128 ILS
10 MUR0,80256 ILS
20 MUR1,60513 ILS
50 MUR4,01282 ILS
100 MUR8,02563 ILS
250 MUR20,06408 ILS
500 MUR40,12815 ILS
1000 MUR80,25630 ILS
2000 MUR160,51260 ILS
5000 MUR401,28150 ILS
10000 MUR802,56300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mauritius Rupisi
1 ILS12,46010 MUR
5 ILS62,30050 MUR
10 ILS124,60100 MUR
20 ILS249,20200 MUR
50 ILS623,00500 MUR
100 ILS1.246,01000 MUR
250 ILS3.115,02500 MUR
500 ILS6.230,05000 MUR
1000 ILS12.460,10000 MUR
2000 ILS24.920,20000 MUR
5000 ILS62.300,50000 MUR
10000 ILS124.601,00000 MUR