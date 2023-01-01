2000 Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → MUR çevirin

2.000 ils
23.339,80 mur

1.00000 ILS = 11.66990 MUR

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mauritius Rupisi
1 ILS11.66990 MUR
5 ILS58.34950 MUR
10 ILS116.69900 MUR
20 ILS233.39800 MUR
50 ILS583.49500 MUR
100 ILS1166.99000 MUR
250 ILS2917.47500 MUR
500 ILS5834.95000 MUR
1000 ILS11669.90000 MUR
2000 ILS23339.80000 MUR
5000 ILS58349.50000 MUR
10000 ILS116699.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MUR0.08569 ILS
5 MUR0.42845 ILS
10 MUR0.85690 ILS
20 MUR1.71381 ILS
50 MUR4.28452 ILS
100 MUR8.56904 ILS
250 MUR21.42260 ILS
500 MUR42.84520 ILS
1000 MUR85.69040 ILS
2000 MUR171.38080 ILS
5000 MUR428.45200 ILS
10000 MUR856.90400 ILS