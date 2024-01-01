Türk lirasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → MUR çevirin

1.000 try
1.504,03 mur

1.00000 TRY = 1.50403 MUR

23:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0776589.44931.450621.650940.9478918.3669
1 GBP1.1697111.2605104.6271.696761.931061.1087621.4833
1 USD0.927950.793336183.0041.34611.531980.879617.0435
1 INR0.01117950.00955780.012047610.01621730.01845670.01059710.205333

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Mauritius Rupisi
1 TRY1.50403 MUR
5 TRY7.52015 MUR
10 TRY15.04030 MUR
20 TRY30.08060 MUR
50 TRY75.20150 MUR
100 TRY150.40300 MUR
250 TRY376.00750 MUR
500 TRY752.01500 MUR
1000 TRY1504.03000 MUR
2000 TRY3008.06000 MUR
5000 TRY7520.15000 MUR
10000 TRY15040.30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Türk Lirası
1 MUR0.66488 TRY
5 MUR3.32440 TRY
10 MUR6.64880 TRY
20 MUR13.29760 TRY
50 MUR33.24400 TRY
100 MUR66.48800 TRY
250 MUR166.22000 TRY
500 MUR332.44000 TRY
1000 MUR664.88000 TRY
2000 MUR1329.76000 TRY
5000 MUR3324.40000 TRY
10000 MUR6648.80000 TRY