Norveç kronundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → MUR çevirin

1.000 nok
4.402,14 mur

1.00000 NOK = 4.40214 MUR

15:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855691.0774589.45041.453321.652020.94774518.3903
1 GBP1.1686511.25915104.5351.69841.930621.1075821.4917
1 USD0.928150.794187183.02051.348851.533270.8796517.0684
1 INR0.01117940.009566150.012045210.01624720.01846860.01059560.205593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Mauritius Rupisi
1 NOK4.40214 MUR
5 NOK22.01070 MUR
10 NOK44.02140 MUR
20 NOK88.04280 MUR
50 NOK220.10700 MUR
100 NOK440.21400 MUR
250 NOK1100.53500 MUR
500 NOK2201.07000 MUR
1000 NOK4402.14000 MUR
2000 NOK8804.28000 MUR
5000 NOK22010.70000 MUR
10000 NOK44021.40000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Norveç Kronu
1 MUR0.22716 NOK
5 MUR1.13581 NOK
10 MUR2.27162 NOK
20 MUR4.54324 NOK
50 MUR11.35810 NOK
100 MUR22.71620 NOK
250 MUR56.79050 NOK
500 MUR113.58100 NOK
1000 MUR227.16200 NOK
2000 MUR454.32400 NOK
5000 MUR1135.81000 NOK
10000 MUR2271.62000 NOK