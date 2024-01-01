Singapur dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → MUR çevirin

1.000 sgd
34.434,20 mur

1.00000 SGD = 34.43420 MUR

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.07789.40181.450561.651330.94735518.3683
1 GBP1.1697611.25985104.581.696831.931691.1081821.4869
1 USD0.92850.793745183.011.346851.533270.8796517.0551
1 INR0.01118550.009562040.012046710.01622520.01847090.01059690.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Mauritius Rupisi
1 SGD34.43420 MUR
5 SGD172.17100 MUR
10 SGD344.34200 MUR
20 SGD688.68400 MUR
50 SGD1721.71000 MUR
100 SGD3443.42000 MUR
250 SGD8608.55000 MUR
500 SGD17217.10000 MUR
1000 SGD34434.20000 MUR
2000 SGD68868.40000 MUR
5000 SGD172171.00000 MUR
10000 SGD344342.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Singapur Doları
1 MUR0.02904 SGD
5 MUR0.14520 SGD
10 MUR0.29041 SGD
20 MUR0.58082 SGD
50 MUR1.45205 SGD
100 MUR2.90409 SGD
250 MUR7.26023 SGD
500 MUR14.52045 SGD
1000 MUR29.04090 SGD
2000 MUR58.08180 SGD
5000 MUR145.20450 SGD
10000 MUR290.40900 SGD