100 Singapur dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → MUR çevirin

100 sgd
3.522,78 mur

1,000S$ SGD = 35,23₨ MUR

20:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,509336,5093
Düşük34,610134,0463
Ortalama35,229734,9333
Değişim0.63%2.07%
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1 SGD → MUR istatistikleri

SGD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,5093, en düşük 34,6101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,2297 oldu. SGD → MUR kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

SGD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 36,5093, en düşük 34,0463 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,9333 oldu. SGD → MUR kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8077,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,4627,8244,902
1 AUD0,65210.5600,59710,50954,6294,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Mauritius Rupisi
1 SGD35,22780 MUR
5 SGD176,13900 MUR
10 SGD352,27800 MUR
20 SGD704,55600 MUR
50 SGD1.761,39000 MUR
100 SGD3.522,78000 MUR
250 SGD8.806,95000 MUR
500 SGD17.613,90000 MUR
1000 SGD35.227,80000 MUR
2000 SGD70.455,60000 MUR
5000 SGD176.139,00000 MUR
10000 SGD352.278,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Singapur Doları
1 MUR0,02839 SGD
5 MUR0,14193 SGD
10 MUR0,28387 SGD
20 MUR0,56773 SGD
50 MUR1,41934 SGD
100 MUR2,83867 SGD
250 MUR7,09668 SGD
500 MUR14,19335 SGD
1000 MUR28,38670 SGD
2000 MUR56,77340 SGD
5000 MUR141,93350 SGD
10000 MUR283,86700 SGD