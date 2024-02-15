Yeni Zelanda dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → MUR çevirin

1.000 nzd
28.312,80 mur

1.00000 NZD = 28.31280 MUR

16:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.075989.32611.452951.652050.94738518.3639
1 GBP1.1695811.25835104.4741.699341.932211.1080421.478
1 USD0.929450.794691183.02451.350451.535510.8805517.0684
1 INR0.01119490.009571770.012044610.01626570.01849460.01060590.205583

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Yeni Zelanda dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Mauritius Rupisi
1 NZD28.31280 MUR
5 NZD141.56400 MUR
10 NZD283.12800 MUR
20 NZD566.25600 MUR
50 NZD1415.64000 MUR
100 NZD2831.28000 MUR
250 NZD7078.20000 MUR
500 NZD14156.40000 MUR
1000 NZD28312.80000 MUR
2000 NZD56625.60000 MUR
5000 NZD141564.00000 MUR
10000 NZD283128.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 MUR0.03532 NZD
5 MUR0.17660 NZD
10 MUR0.35320 NZD
20 MUR0.70639 NZD
50 MUR1.76599 NZD
100 MUR3.53197 NZD
250 MUR8.82993 NZD
500 MUR17.65985 NZD
1000 MUR35.31970 NZD
2000 MUR70.63940 NZD
5000 MUR176.59850 NZD
10000 MUR353.19700 NZD