bin Yeni Zelanda dolarından Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile NZD → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Mauritius Rupisi
|1 NZD
|26.67090 MUR
|5 NZD
|133.35450 MUR
|10 NZD
|266.70900 MUR
|20 NZD
|533.41800 MUR
|50 NZD
|1333.54500 MUR
|100 NZD
|2667.09000 MUR
|250 NZD
|6667.72500 MUR
|500 NZD
|13335.45000 MUR
|1000 NZD
|26670.90000 MUR
|2000 NZD
|53341.80000 MUR
|5000 NZD
|133354.50000 MUR
|10000 NZD
|266709.00000 MUR