Romanya leyinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile RON → MUR çevirin

1.000 ron
10.022 mur

1.00000 RON = 10.02200 MUR

18:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0765589.36151.451141.651780.94742518.3538
1 GBP1.1696811.25915104.5191.697271.931951.1081821.4669
1 USD0.92890.794187183.00731.347951.534330.8800517.0487
1 INR0.01119050.009567670.012047110.01623890.01848430.01060210.205388

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Romanya leyinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mauritius Rupisi
1 RON10.02200 MUR
5 RON50.11000 MUR
10 RON100.22000 MUR
20 RON200.44000 MUR
50 RON501.10000 MUR
100 RON1002.20000 MUR
250 RON2505.50000 MUR
500 RON5011.00000 MUR
1000 RON10022.00000 MUR
2000 RON20044.00000 MUR
5000 RON50110.00000 MUR
10000 RON100220.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Rumen Leyi
1 MUR0.09978 RON
5 MUR0.49890 RON
10 MUR0.99781 RON
20 MUR1.99562 RON
50 MUR4.98904 RON
100 MUR9.97809 RON
250 MUR24.94523 RON
500 MUR49.89045 RON
1000 MUR99.78090 RON
2000 MUR199.56180 RON
5000 MUR498.90450 RON
10000 MUR997.80900 RON