1 Romanya leyinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile RON → MUR çevirin

1,000L RON = 9,900₨ MUR

23:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → MUR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MUR
1 RON → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,157110,3767
Düşük9,90019,9001
Ortalama10,024110,1783
Değişim-2.52%-4.10%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → MUR istatistikleri

RON → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1571, en düşük 9,9001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,0241 oldu. RON → MUR kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

RON → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,3767, en düşük 9,9001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1783 oldu. RON → MUR kurundaki değişiklik -4.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,419
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,2
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mauritius Rupisi
1 RON9,90012 MUR
5 RON49,50060 MUR
10 RON99,00120 MUR
20 RON198,00240 MUR
50 RON495,00600 MUR
100 RON990,01200 MUR
250 RON2.475,03000 MUR
500 RON4.950,06000 MUR
1000 RON9.900,12000 MUR
2000 RON19.800,24000 MUR
5000 RON49.500,60000 MUR
10000 RON99.001,20000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Rumen Leyi
1 MUR0,10101 RON
5 MUR0,50505 RON
10 MUR1,01009 RON
20 MUR2,02018 RON
50 MUR5,05045 RON
100 MUR10,10090 RON
250 MUR25,25225 RON
500 MUR50,50450 RON
1000 MUR101,00900 RON
2000 MUR202,01800 RON
5000 MUR505,04500 RON
10000 MUR1.010,09000 RON