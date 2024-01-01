10 bin Mauritius rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → SGD çevirin

10.000 mur
291,40 sgd

1,000 MUR = 0,02914 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Singapur Doları
1 MUR0,02914 SGD
5 MUR0,14570 SGD
10 MUR0,29140 SGD
20 MUR0,58281 SGD
50 MUR1,45702 SGD
100 MUR2,91403 SGD
250 MUR7,28508 SGD
500 MUR14,57015 SGD
1000 MUR29,14030 SGD
2000 MUR58,28060 SGD
5000 MUR145,70150 SGD
10000 MUR291,40300 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Mauritius Rupisi
1 SGD34,31670 MUR
5 SGD171,58350 MUR
10 SGD343,16700 MUR
20 SGD686,33400 MUR
50 SGD1.715,83500 MUR
100 SGD3.431,67000 MUR
250 SGD8.579,17500 MUR
500 SGD17.158,35000 MUR
1000 SGD34.316,70000 MUR
2000 SGD68.633,40000 MUR
5000 SGD171.583,50000 MUR
10000 SGD343.167,00000 MUR