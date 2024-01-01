1 Mauritius rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MUR → NOK çevirin

1 mur
0,23 nok

1,000 MUR = 0,2334 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Norveç Kronu
1 MUR0,23337 NOK
5 MUR1,16687 NOK
10 MUR2,33373 NOK
20 MUR4,66746 NOK
50 MUR11,66865 NOK
100 MUR23,33730 NOK
250 MUR58,34325 NOK
500 MUR116,68650 NOK
1000 MUR233,37300 NOK
2000 MUR466,74600 NOK
5000 MUR1.166,86500 NOK
10000 MUR2.333,73000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Mauritius Rupisi
1 NOK4,28499 MUR
5 NOK21,42495 MUR
10 NOK42,84990 MUR
20 NOK85,69980 MUR
50 NOK214,24950 MUR
100 NOK428,49900 MUR
250 NOK1.071,24750 MUR
500 NOK2.142,49500 MUR
1000 NOK4.284,99000 MUR
2000 NOK8.569,98000 MUR
5000 NOK21.424,95000 MUR
10000 NOK42.849,90000 MUR