10 Türk lirasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → MUR çevirin

10 try
14,44 mur

1,000 TRY = 1,444 MUR

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9091,4661,6440,97317,68
1 GBP1,1711,246104,0061,7151,9231,13820,682
1 USD0,9390,802183,4551,3761,5430,91316,596
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Mauritius Rupisi
1 TRY1,44392 MUR
5 TRY7,21960 MUR
10 TRY14,43920 MUR
20 TRY28,87840 MUR
50 TRY72,19600 MUR
100 TRY144,39200 MUR
250 TRY360,98000 MUR
500 TRY721,96000 MUR
1000 TRY1.443,92000 MUR
2000 TRY2.887,84000 MUR
5000 TRY7.219,60000 MUR
10000 TRY14.439,20000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Türk Lirası
1 MUR0,69256 TRY
5 MUR3,46280 TRY
10 MUR6,92559 TRY
20 MUR13,85118 TRY
50 MUR34,62795 TRY
100 MUR69,25590 TRY
250 MUR173,13975 TRY
500 MUR346,27950 TRY
1000 MUR692,55900 TRY
2000 MUR1.385,11800 TRY
5000 MUR3.462,79500 TRY
10000 MUR6.925,59000 TRY