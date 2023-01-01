250 Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile ILS → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mauritius Rupisi
|1 ILS
|11.66990 MUR
|5 ILS
|58.34950 MUR
|10 ILS
|116.69900 MUR
|20 ILS
|233.39800 MUR
|50 ILS
|583.49500 MUR
|100 ILS
|1166.99000 MUR
|250 ILS
|2917.47500 MUR
|500 ILS
|5834.95000 MUR
|1000 ILS
|11669.90000 MUR
|2000 ILS
|23339.80000 MUR
|5000 ILS
|58349.50000 MUR
|10000 ILS
|116699.00000 MUR