ألف روبية موريشية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MUR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
76.68 ils

1.00000 MUR = 0.07668 ILS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Israeli New Sheqel
1 MUR0.07668 ILS
5 MUR0.38339 ILS
10 MUR0.76679 ILS
20 MUR1.53358 ILS
50 MUR3.83394 ILS
100 MUR7.66789 ILS
250 MUR19.16972 ILS
500 MUR38.33945 ILS
1000 MUR76.67890 ILS
2000 MUR153.35780 ILS
5000 MUR383.39450 ILS
10000 MUR766.78900 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritian Rupee
1 ILS13.04140 MUR
5 ILS65.20700 MUR
10 ILS130.41400 MUR
20 ILS260.82800 MUR
50 ILS652.07000 MUR
100 ILS1304.14000 MUR
250 ILS3260.35000 MUR
500 ILS6520.70000 MUR
1000 ILS13041.40000 MUR
2000 ILS26082.80000 MUR
5000 ILS65207.00000 MUR
10000 ILS130414.00000 MUR