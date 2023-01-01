الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية موريشية

تحويل CZK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٩٬٤٩٤٫٢٠ mur

1.00000 CZK = 1.94942 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritian Rupee
1 CZK1.94942 MUR
5 CZK9.74710 MUR
10 CZK19.49420 MUR
20 CZK38.98840 MUR
50 CZK97.47100 MUR
100 CZK194.94200 MUR
250 CZK487.35500 MUR
500 CZK974.71000 MUR
1000 CZK1949.42000 MUR
2000 CZK3898.84000 MUR
5000 CZK9747.10000 MUR
10000 CZK19494.20000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MUR0.51297 CZK
5 MUR2.56486 CZK
10 MUR5.12972 CZK
20 MUR10.25944 CZK
50 MUR25.64860 CZK
100 MUR51.29720 CZK
250 MUR128.24300 CZK
500 MUR256.48600 CZK
1000 MUR512.97200 CZK
2000 MUR1025.94400 CZK
5000 MUR2564.86000 CZK
10000 MUR5129.72000 CZK