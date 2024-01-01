1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية موريشية

تحويل CZK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
2.02 mur

Kč1.000 CZK = ₨2.016 MUR

Mid-market exchange rate at 21:42
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CZK إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.994.30791.79336.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.223.93983.96333.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.095.029107.17942.8331.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritian Rupee
1 CZK٢٫٠١٦٠٩ MUR
5 CZK١٠٫٠٨٠٤٥ MUR
10 CZK٢٠٫١٦٠٩٠ MUR
20 CZK٤٠٫٣٢١٨٠ MUR
50 CZK١٠٠٫٨٠٤٥٠ MUR
100 CZK٢٠١٫٦٠٩٠٠ MUR
250 CZK٥٠٤٫٠٢٢٥٠ MUR
500 CZK١٬٠٠٨٫٠٤٥٠٠ MUR
1000 CZK٢٬٠١٦٫٠٩٠٠٠ MUR
2000 CZK٤٬٠٣٢٫١٨٠٠٠ MUR
5000 CZK١٠٬٠٨٠٫٤٥٠٠٠ MUR
10000 CZK٢٠٬١٦٠٫٩٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MUR٠٫٤٩٦٠١ CZK
5 MUR٢٫٤٨٠٠٥ CZK
10 MUR٤٫٩٦٠١٠ CZK
20 MUR٩٫٩٢٠٢٠ CZK
50 MUR٢٤٫٨٠٠٥٠ CZK
100 MUR٤٩٫٦٠١٠٠ CZK
250 MUR١٢٤٫٠٠٢٥٠ CZK
500 MUR٢٤٨٫٠٠٥٠٠ CZK
1000 MUR٤٩٦٫٠١٠٠٠ CZK
2000 MUR٩٩٢٫٠٢٠٠٠ CZK
5000 MUR٢٬٤٨٠٫٠٥٠٠٠ CZK
10000 MUR٤٬٩٦٠٫١٠٠٠٠ CZK