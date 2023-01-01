1 بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

تحويل CLP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٥ mur

1.00000 CLP = 0.05457 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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CLP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.078789.24741.467461.670590.954818.5345
1GBP1.1701411.2622104.431.71711.954781.1172521.6875
1USD0.927050.792267182.73611.36041.548710.8851517.1823
1INR0.01120480.009575840.012086610.01644260.01871860.01069850.207676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritian Rupee
1 CLP0.05457 MUR
5 CLP0.27286 MUR
10 CLP0.54571 MUR
20 CLP1.09142 MUR
50 CLP2.72855 MUR
100 CLP5.45710 MUR
250 CLP13.64275 MUR
500 CLP27.28550 MUR
1000 CLP54.57100 MUR
2000 CLP109.14200 MUR
5000 CLP272.85500 MUR
10000 CLP545.71000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chilean Peso
1 MUR18.32480 CLP
5 MUR91.62400 CLP
10 MUR183.24800 CLP
20 MUR366.49600 CLP
50 MUR916.24000 CLP
100 MUR1832.48000 CLP
250 MUR4581.20000 CLP
500 MUR9162.40000 CLP
1000 MUR18324.80000 CLP
2000 MUR36649.60000 CLP
5000 MUR91624.00000 CLP
10000 MUR183248.00000 CLP