5 روبية موريشية إلى بيزو تشيلي

تحويل MUR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
104 clp

1.00000 MUR = 20.82330 CLP

Mid-market exchange rate at 21:43
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chilean Peso
1 MUR20.82330 CLP
5 MUR104.11650 CLP
10 MUR208.23300 CLP
20 MUR416.46600 CLP
50 MUR1041.16500 CLP
100 MUR2082.33000 CLP
250 MUR5205.82500 CLP
500 MUR10411.65000 CLP
1000 MUR20823.30000 CLP
2000 MUR41646.60000 CLP
5000 MUR104116.50000 CLP
10000 MUR208233.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritian Rupee
1 CLP0.04802 MUR
5 CLP0.24012 MUR
10 CLP0.48023 MUR
20 CLP0.96046 MUR
50 CLP2.40116 MUR
100 CLP4.80231 MUR
250 CLP12.00577 MUR
500 CLP24.01155 MUR
1000 CLP48.02310 MUR
2000 CLP96.04620 MUR
5000 CLP240.11550 MUR
10000 CLP480.23100 MUR