5 маврикийских рупий в чилийские песо
Сконвертируйте MUR в CLP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в CLP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|20,3336
|20,6982
|Низкий
|18,4975
|18,4975
|В среднем
|19,5495
|19,6428
|Изменить
|4.13%
|0.60%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к CLP
За последние 30 дней максимальный курс MUR к CLP составил 20,3336, а минимальный — 18,4975. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,5495. Изменение курса MUR к CLP в процентном соотношении составило 4.13.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к CLP составил 20,6982, а минимальный — 18,4975. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,6428. Изменение курса MUR к CLP в процентном соотношении составило 0.60.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в чилийские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Чилийское песо
|1 MUR
|20,29260 CLP
|5 MUR
|101,46300 CLP
|10 MUR
|202,92600 CLP
|20 MUR
|405,85200 CLP
|50 MUR
|1 014,63000 CLP
|100 MUR
|2 029,26000 CLP
|250 MUR
|5 073,15000 CLP
|500 MUR
|10 146,30000 CLP
|1000 MUR
|20 292,60000 CLP
|2000 MUR
|40 585,20000 CLP
|5000 MUR
|101 463,00000 CLP
|10000 MUR
|202 926,00000 CLP