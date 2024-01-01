10 маврикийских рупий в чилийские песо

Сконвертируйте MUR в CLP по реальному обменному курсу

10 mur
203 clp

₨1,000 MUR = $20,29 CLP

Среднерыночный курс в 20:57
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1 MUR в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,333620,6982
Низкий18,497518,4975
В среднем19,549519,6428
Изменить4.13%0.60%
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Соотношение 1 MUR к CLP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CLP составил 20,3336, а минимальный — 18,4975. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,5495. Изменение курса MUR к CLP в процентном соотношении составило 4.13.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CLP составил 20,6982, а минимальный — 18,4975. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,6428. Изменение курса MUR к CLP в процентном соотношении составило 0.60.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Чилийское песо
1 MUR20,29260 CLP
5 MUR101,46300 CLP
10 MUR202,92600 CLP
20 MUR405,85200 CLP
50 MUR1 014,63000 CLP
100 MUR2 029,26000 CLP
250 MUR5 073,15000 CLP
500 MUR10 146,30000 CLP
1000 MUR20 292,60000 CLP
2000 MUR40 585,20000 CLP
5000 MUR101 463,00000 CLP
10000 MUR202 926,00000 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Маврикийская рупия
1 CLP0,04928 MUR
5 CLP0,24640 MUR
10 CLP0,49279 MUR
20 CLP0,98558 MUR
50 CLP2,46395 MUR
100 CLP4,92790 MUR
250 CLP12,31975 MUR
500 CLP24,63950 MUR
1000 CLP49,27900 MUR
2000 CLP98,55800 MUR
5000 CLP246,39500 MUR
10000 CLP492,79000 MUR