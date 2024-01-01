Чилийские песо в южно-корейские воны

Сконвертируйте CLP в KRW по реальному обменному курсу

1 000 clp
1 472 krw

$1,000 CLP = ₩1,472 KRW

Среднерыночный курс в 04:51
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в KRWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52291,5356
Низкий1,45111,4337
В среднем1,48311,4831
Изменить-0.72%2.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к KRW

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KRW составил 1,5229, а минимальный — 1,4511. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4831. Изменение курса CLP к KRW в процентном соотношении составило -0.72.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KRW составил 1,5356, а минимальный — 1,4337. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4831. Изменение курса CLP к KRW в процентном соотношении составило 2.34.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9881,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3821,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в южно-корейские воны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Южно-Корейский вон
1 CLP1,47165 KRW
5 CLP7,35825 KRW
10 CLP14,71650 KRW
20 CLP29,43300 KRW
50 CLP73,58250 KRW
100 CLP147,16500 KRW
250 CLP367,91250 KRW
500 CLP735,82500 KRW
1000 CLP1 471,65000 KRW
2000 CLP2 943,30000 KRW
5000 CLP7 358,25000 KRW
10000 CLP14 716,50000 KRW
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Чилийское песо
1 KRW0,67951 CLP
5 KRW3,39755 CLP
10 KRW6,79511 CLP
20 KRW13,59022 CLP
50 KRW33,97555 CLP
100 KRW67,95110 CLP
250 KRW169,87775 CLP
500 KRW339,75550 CLP
1000 KRW679,51100 CLP
2000 KRW1 359,02200 CLP
5000 KRW3 397,55500 CLP
10000 KRW6 795,11000 CLP
20000 KRW13 590,22000 CLP
30000 KRW20 385,33000 CLP
40000 KRW27 180,44000 CLP
50000 KRW33 975,55000 CLP