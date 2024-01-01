История обменного курса чилийское песо–южно-корейские воны

Обменный курс чилийское песо/южно-корейские воны сейчас составляет 1,472, отражая изменение в размере -1.527% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.307% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,527, и минимумом, равным 1,467, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.221% уменьшение стоимости.