Датские кроны в южно-корейские воны

Сконвертируйте DKK в KRW по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₩200,9 KRW

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к KRW

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KRW
1 DKK в KRWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий202,2480202,2480
Низкий197,5370196,1570
В среднем199,8720198,8733
Изменение1.54%0.71%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к KRW

За последние 30 дней максимальный курс DKK к KRW составил 202,2480, а минимальный — 197,5370. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 199,8720. Изменение курса DKK к KRW в процентном соотношении составило 1.54.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к KRW составил 202,2480, а минимальный — 196,1570. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 198,8733. Изменение курса DKK к KRW в процентном соотношении составило 0.71.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к KRW

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в южно-корейские воны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Южно-Корейский вон
1 DKK200,94600 KRW
5 DKK1 004,73000 KRW
10 DKK2 009,46000 KRW
20 DKK4 018,92000 KRW
50 DKK10 047,30000 KRW
100 DKK20 094,60000 KRW
250 DKK50 236,50000 KRW
500 DKK100 473,00000 KRW
1000 DKK200 946,00000 KRW
2000 DKK401 892,00000 KRW
5000 DKK1 004 730,00000 KRW
10000 DKK2 009 460,00000 KRW
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Датская крона
1 KRW0,00498 DKK
5 KRW0,02488 DKK
10 KRW0,04976 DKK
20 KRW0,09953 DKK
50 KRW0,24882 DKK
100 KRW0,49765 DKK
250 KRW1,24412 DKK
500 KRW2,48824 DKK
1000 KRW4,97647 DKK
2000 KRW9,95294 DKK
5000 KRW24,88235 DKK
10000 KRW49,76470 DKK
20000 KRW99,52940 DKK
30000 KRW149,29410 DKK
40000 KRW199,05880 DKK
50000 KRW248,82350 DKK