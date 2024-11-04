История обменного курса датская крона–южно-корейские воны

Обменный курс датские кроны/южно-корейские воны сейчас составляет 200,946, отражая изменение в размере -0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.246% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 202,248, и минимумом, равным 200,028, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.561%.