سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 219.231 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.037% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.082% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 219.461 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 217.89 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.531%.