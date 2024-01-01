Чилийские песо в вату Вануату

Сконвертируйте CLP в VUV по реальному обменному курсу

1 000 clp
128 vuv

$1,000 CLP = VT0,1277 VUV

Среднерыночный курс в 03:49
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1 CLP в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13240,1356
Низкий0,12630,1263
В среднем0,12880,1302
Изменить-1.13%-0.61%
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Соотношение 1 CLP к VUV

За последние 30 дней максимальный курс CLP к VUV составил 0,1324, а минимальный — 0,1263. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1288. Изменение курса CLP к VUV в процентном соотношении составило -1.13.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к VUV составил 0,1356, а минимальный — 0,1263. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1302. Изменение курса CLP к VUV в процентном соотношении составило -0.61.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9851,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2642,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,121,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3751,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Вануату вату
1 CLP0,12770 VUV
5 CLP0,63852 VUV
10 CLP1,27703 VUV
20 CLP2,55406 VUV
50 CLP6,38515 VUV
100 CLP12,77030 VUV
250 CLP31,92575 VUV
500 CLP63,85150 VUV
1000 CLP127,70300 VUV
2000 CLP255,40600 VUV
5000 CLP638,51500 VUV
10000 CLP1 277,03000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Чилийское песо
1 VUV7,83065 CLP
5 VUV39,15325 CLP
10 VUV78,30650 CLP
20 VUV156,61300 CLP
50 VUV391,53250 CLP
100 VUV783,06500 CLP
250 VUV1 957,66250 CLP
500 VUV3 915,32500 CLP
1000 VUV7 830,65000 CLP
2000 VUV15 661,30000 CLP
5000 VUV39 153,25000 CLP
10000 VUV78 306,50000 CLP