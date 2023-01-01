بيزو تشيلي إلى فاتو فانواتي

تحويل CLP إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٣٩ vuv

1.00000 CLP = 0.13861 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 VUV
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.54841.436951.661390.9641518.1995
1GBP1.155211.2306102.2981.660081.919361.1137921.0254
1USD0.93880.812612183.12841.3491.55970.9050517.0855
1INR0.01129330.009775380.012029610.01622790.01876250.01088740.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / فاتو فانواتو
1 CLP0.13861 VUV
5 CLP0.69305 VUV
10 CLP1.38609 VUV
20 CLP2.77218 VUV
50 CLP6.93045 VUV
100 CLP13.86090 VUV
250 CLP34.65225 VUV
500 CLP69.30450 VUV
1000 CLP138.60900 VUV
2000 CLP277.21800 VUV
5000 CLP693.04500 VUV
10000 CLP1386.09000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Chilean Peso
1 VUV7.21455 CLP
5 VUV36.07275 CLP
10 VUV72.14550 CLP
20 VUV144.29100 CLP
50 VUV360.72750 CLP
100 VUV721.45500 CLP
250 VUV1803.63750 CLP
500 VUV3607.27500 CLP
1000 VUV7214.55000 CLP
2000 VUV14429.10000 CLP
5000 VUV36072.75000 CLP
10000 VUV72145.50000 CLP