يورو إلى فاتو فانواتي

تحويل EUR إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
130221 vuv

1.00000 EUR = 130.22100 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فاتو فانواتو
1 EUR130.22100 VUV
5 EUR651.10500 VUV
10 EUR1302.21000 VUV
20 EUR2604.42000 VUV
50 EUR6511.05000 VUV
100 EUR13022.10000 VUV
250 EUR32555.25000 VUV
500 EUR65110.50000 VUV
1000 EUR130221.00000 VUV
2000 EUR260442.00000 VUV
5000 EUR651105.00000 VUV
10000 EUR1302210.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / اليورو
1 VUV0.00768 EUR
5 VUV0.03840 EUR
10 VUV0.07679 EUR
20 VUV0.15358 EUR
50 VUV0.38396 EUR
100 VUV0.76793 EUR
250 VUV1.91981 EUR
500 VUV3.83963 EUR
1000 VUV7.67925 EUR
2000 VUV15.35850 EUR
5000 VUV38.39625 EUR
10000 VUV76.79250 EUR