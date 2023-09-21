دولار أسترالي إلى فاتو فانواتي

تحويل AUD إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
78649 vuv

1.00000 AUD = 78.64930 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / فاتو فانواتو
1 AUD78.64930 VUV
5 AUD393.24650 VUV
10 AUD786.49300 VUV
20 AUD1572.98600 VUV
50 AUD3932.46500 VUV
100 AUD7864.93000 VUV
250 AUD19662.32500 VUV
500 AUD39324.65000 VUV
1000 AUD78649.30000 VUV
2000 AUD157298.60000 VUV
5000 AUD393246.50000 VUV
10000 AUD786493.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / دولار أسترالي
1 VUV0.01271 AUD
5 VUV0.06357 AUD
10 VUV0.12715 AUD
20 VUV0.25429 AUD
50 VUV0.63574 AUD
100 VUV1.27147 AUD
250 VUV3.17868 AUD
500 VUV6.35735 AUD
1000 VUV12.71470 AUD
2000 VUV25.42940 AUD
5000 VUV63.57350 AUD
10000 VUV127.14700 AUD