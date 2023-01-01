شيكل إسرائيلي جديد إلى فاتو فانواتي

تحويل ILS إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٢٬٠٩٤ vuv

1.00000 ILS = 32.09440 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فاتو فانواتو
1 ILS32.09440 VUV
5 ILS160.47200 VUV
10 ILS320.94400 VUV
20 ILS641.88800 VUV
50 ILS1604.72000 VUV
100 ILS3209.44000 VUV
250 ILS8023.60000 VUV
500 ILS16047.20000 VUV
1000 ILS32094.40000 VUV
2000 ILS64188.80000 VUV
5000 ILS160472.00000 VUV
10000 ILS320944.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Israeli New Sheqel
1 VUV0.03116 ILS
5 VUV0.15579 ILS
10 VUV0.31158 ILS
20 VUV0.62316 ILS
50 VUV1.55791 ILS
100 VUV3.11581 ILS
250 VUV7.78953 ILS
500 VUV15.57905 ILS
1000 VUV31.15810 ILS
2000 VUV62.31620 ILS
5000 VUV155.79050 ILS
10000 VUV311.58100 ILS