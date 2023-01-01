يوان صيني إلى فاتو فانواتي

تحويل CNY إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
16765 vuv

1.00000 CNY = 16.76530 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فاتو فانواتو
1 CNY16.76530 VUV
5 CNY83.82650 VUV
10 CNY167.65300 VUV
20 CNY335.30600 VUV
50 CNY838.26500 VUV
100 CNY1676.53000 VUV
250 CNY4191.32500 VUV
500 CNY8382.65000 VUV
1000 CNY16765.30000 VUV
2000 CNY33530.60000 VUV
5000 CNY83826.50000 VUV
10000 CNY167653.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Chinese Yuan RMB
1 VUV0.05965 CNY
5 VUV0.29824 CNY
10 VUV0.59647 CNY
20 VUV1.19294 CNY
50 VUV2.98236 CNY
100 VUV5.96472 CNY
250 VUV14.91180 CNY
500 VUV29.82360 CNY
1000 VUV59.64720 CNY
2000 VUV119.29440 CNY
5000 VUV298.23600 CNY
10000 VUV596.47200 CNY