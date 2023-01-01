فرنك سويسري إلى فاتو فانواتي

تحويل CHF إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٣٦٬٠٥٢ vuv

1.00000 CHF = 136.05200 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فاتو فانواتو
1 CHF136.05200 VUV
5 CHF680.26000 VUV
10 CHF1360.52000 VUV
20 CHF2721.04000 VUV
50 CHF6802.60000 VUV
100 CHF13605.20000 VUV
250 CHF34013.00000 VUV
500 CHF68026.00000 VUV
1000 CHF136052.00000 VUV
2000 CHF272104.00000 VUV
5000 CHF680260.00000 VUV
10000 CHF1360520.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / الفرنك السويسري
1 VUV0.00735 CHF
5 VUV0.03675 CHF
10 VUV0.07350 CHF
20 VUV0.14700 CHF
50 VUV0.36751 CHF
100 VUV0.73501 CHF
250 VUV1.83753 CHF
500 VUV3.67507 CHF
1000 VUV7.35013 CHF
2000 VUV14.70026 CHF
5000 VUV36.75065 CHF
10000 VUV73.50130 CHF