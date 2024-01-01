Çin yuanından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile CNY → VUV çevirin

1.000 cny
16.824 vuv

1,000 CNY = 16,82 VUV

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Vanuatu Vatusu
1 CNY16,82380 VUV
5 CNY84,11900 VUV
10 CNY168,23800 VUV
20 CNY336,47600 VUV
50 CNY841,19000 VUV
100 CNY1.682,38000 VUV
250 CNY4.205,95000 VUV
500 CNY8.411,90000 VUV
1000 CNY16.823,80000 VUV
2000 CNY33.647,60000 VUV
5000 CNY84.119,00000 VUV
10000 CNY168.238,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Çin Yuanı RMB
1 VUV0,05944 CNY
5 VUV0,29720 CNY
10 VUV0,59440 CNY
20 VUV1,18879 CNY
50 VUV2,97198 CNY
100 VUV5,94395 CNY
250 VUV14,85988 CNY
500 VUV29,71975 CNY
1000 VUV59,43950 CNY
2000 VUV118,87900 CNY
5000 VUV297,19750 CNY
10000 VUV594,39500 CNY