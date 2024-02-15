Singapur dolarından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile SGD → VUV çevirin

1.000 sgd
90.402 vuv

1.00000 SGD = 90.40210 VUV

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.92851.533390.79390383.00937.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938710.00009807540.00005077790.005309270.0004601020.000305856
1 EUR1.07716838.711.651460.8550389.4017.747515.15021
1 AUD0.6521510196.20.60552510.51774454.13454.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Vanuatu Vatusu
1 SGD90.40210 VUV
5 SGD452.01050 VUV
10 SGD904.02100 VUV
20 SGD1808.04200 VUV
50 SGD4520.10500 VUV
100 SGD9040.21000 VUV
250 SGD22600.52500 VUV
500 SGD45201.05000 VUV
1000 SGD90402.10000 VUV
2000 SGD180804.20000 VUV
5000 SGD452010.50000 VUV
10000 SGD904021.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Singapur Doları
1 VUV0.01106 SGD
5 VUV0.05531 SGD
10 VUV0.11062 SGD
20 VUV0.22123 SGD
50 VUV0.55309 SGD
100 VUV1.10617 SGD
250 VUV2.76543 SGD
500 VUV5.53085 SGD
1000 VUV11.06170 SGD
2000 VUV22.12340 SGD
5000 VUV55.30850 SGD
10000 VUV110.61700 SGD