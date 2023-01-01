50 Vanuatu vatusundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → SGD çevirin

50 vuv
0.56 sgd

1.00000 VUV = 0.01119 SGD

21:0 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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VUV → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433721.645410.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.655191.899581.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.35661.55690.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633770.018750.01102070.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Singapur Doları
1 VUV0.01119 SGD
5 VUV0.05596 SGD
10 VUV0.11192 SGD
20 VUV0.22384 SGD
50 VUV0.55961 SGD
100 VUV1.11922 SGD
250 VUV2.79805 SGD
500 VUV5.59610 SGD
1000 VUV11.19220 SGD
2000 VUV22.38440 SGD
5000 VUV55.96100 SGD
10000 VUV111.92200 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Vanuatu Vatusu
1 SGD89.34780 VUV
5 SGD446.73900 VUV
10 SGD893.47800 VUV
20 SGD1786.95600 VUV
50 SGD4467.39000 VUV
100 SGD8934.78000 VUV
250 SGD22336.95000 VUV
500 SGD44673.90000 VUV
1000 SGD89347.80000 VUV
2000 SGD178695.60000 VUV
5000 SGD446739.00000 VUV
10000 SGD893478.00000 VUV